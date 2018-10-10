Новый отчет: Удушение свободы слова в России, 2012-2018 гг

This statement was originally published on pen-international.org on 10 October 2018. For the English version please click here.



Законы, принятые после возвращения Владимира Путина на пост президента в мае 2012 года, значительно усилили контроль российских властей за распространением информации в интернете и вне интернета, что приводит к подавлению свободы слова в России, - заявили в опубликованном сегодня докладе Международный ПЕН, ПЭН-Москва и ПЕН Санкт-Петербурга.



В совместном докладе ПЕН-центров «Жесткое подавление свободы слова в России в 2012-2018 гг.» содержится всеобъемлющий обзор положения со свободой слова в стране. В последнее время пространство для свободного выражения мнений, для деятельности гражданского общества и для любого инакомыслия в России стремительно сокращается из-за ряда новых законов, криминализирующих даже конструктивную критику власти. Государственные средства массовой информации превратились в инструменты пропаганды; библиотеки подвергаются преследованию за хранение «экстремистских материалов».



«Агрессивные посягательства России на свободу слова происходит по всем направлениям, причем действия властей затрагивают не только писателей, журналистов и правозащитников, но и всех россиян. В докладе описываются способы, которыми заглушаются звучащие в России голоса, и предлагаются рекомендации, как российские власти могли бы выполнить свои международные обязательства по защите свободы слова», - сказала Дженнифер Клемент, президент Международного ПЕН-клуба.



Расплывчатые формулировки законодательства и его выборочное применение позволяют российским властям ограничивать гражданам доступ к информации, применять цензуру, а также осуществлять надзор за гражданским обществом, тем самым резко ограничивая свободу слова в России.



За редкими исключениями российские власти или аффилированные с ними лица владеют большинством средств массовой информации, ставших фактически рупором государства. Немногочисленные независимые журналисты подвергаются сильнейшему давлению - юридическому, физическому и экономическому, если пытаются идти вразрез с официальной линией и затрагивать критические вопросы. Оппозиционные журналисты сталкиваются с серьезными проблемами. Так, журналист Жалауди Гериев отбывает в Чечне трехлетний тюремный срок по необоснованным обвинениям в хранении наркотиков.



«Независимым журналистам в России нелегко. Многие заплатили за правду непомерную цену. Мы помним нашу бесстрашную коллегу и друга Анну Политковскую, которая была застрелена в подъезде своего дома в Москве. Хотя она была убита двенадцать лет назад, вдохновители этого убийства перед судом так и не предстали. Безнаказанность поощряет преступников. Настало время разорвать этот порочный круг раз и навсегда», — говорит журналист Надежда Ажгихина, исполнительный директор ПЭН-Москва.



Российские власти держат десятки людей в заключении по политическим мотивам. Известный украинский писатель и кинорежиссер Олег Сенцов, во всеуслышание протестовавший против «присоединения» Крыма к России, был арестован в Крыму в мае 2014 года и вопреки международному гуманитарному праву вывезен в Россию. В августе 2015 года после вопиюще несправедливого судебного разбирательства, невзирая на заявление Сенцова о пытках во время следствия, он был приговорен российским военным судом к 20 годам тюремного заключения по ложным обвинениям в терроризме. С 14 мая 2018 года Олег Сенцов держал голодовку, призывая к освобождению всех украинских граждан, несправедливо арестованных или осужденных в России.



«Олег Сенцов голодал 145 дней, теперь из-за угрозы принудительного кормления он прекратил голодовку, но за эти месяцы здоровье его оказалось сильно подорвано. На самом деле он не должен был ни одного дня находиться за решеткой. Российские власти обязаны немедленно освободить его. Члены ПЭН-Москва и Санкт-Петербургского ПЕН-клуба участвуют в широкой общественной кампании в поддержку Олега Сенцова, и 10 октября наша петиция будет передана в СПЧ России», - говорит директор Санкт-Петербургского ПЕН-клуба, писатель Елена Чижова.



Доклад МПЕН также свидетельствует об угрозе свободе творчества. Театры в России процветают, но в то же время режиссеры подвергаются судебному преследованию. Кирилл Серебренников, один из самых выдающихся режиссеров России, придерживающийся критических в отношении российских властей взглядов, уже более года находится под домашним арестом по обвинениям в мошенничестве при использовании государственных средств. Серебренников все обвинения отрицает.



В предисловии к Докладу писатель Людмила Улицкая отмечает: «Когда все эти факты оказываются собраны воедино, они вызывают более чем тяжелое чувство. Ты понимаешь, что все это - не цепь случайных событий, а сама логика сегодняшней российской жизни. Документ дает ужасающую картину взаимоотношений государства и гражданского общества, государства и отдельного гражданина, государства и художника».



PEN International, ПЭН-Москва и Санкт-Петербургский ПЕН обращаются к российским властям с призывом немедленно прекратить подавление свободы слова и создать возможности для развития свободной общественной дискуссии. Первые шаги к этому должны включать:



• Отмену или изменение законов, удушающих свободу слова в России. Необходимо также пересмотреть законы по борьбе с экстремизмом, чтобы они не приводили к ненужному или несоразмерному ограничению права на свободу слова.



• Прекращение политически мотивированных судебных преследований интернет-пользователей и журналистов, немедленное и безоговорочное освобождение тех, кто в настоящее время находится в заключении по такого рода обвинениям.



• Отмену цензуры в книгоиздании, театре и кино, создание среды, в которой могло бы процветать художественное выражение критических взглядов.